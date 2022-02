Obituário - 27 de fevereiro de 2022

Cecilia Del Gesso



SANTO ANDRÉ

Geovaldo Galdino Barbosa, 86. Natural de Salvador (Bahia). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 23. Jardim da Colina.

Jovelina de Jesus dos Reis, 85. Natural de José Bonifácio (São Paulo). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mariz Helena Nascimento de Oliveira, 81. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 23, em Santo André. Cemitério São Lázaro, em Senhor do Bonfim.

Creusa Pereira da Silva, 80. Natural de Viçosa (Alagoas). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valssoir José Pagani, 78. Natural de Novo Horizonte (São Paulo). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Agripina Lima de Almeida, 75. Natural de Chorrocho (Bahia). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Geraldo Bruno Filho, 74. Natural de Nova Lima (Minas Gerais). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Rodrigues, 74. Natural de Santo André. Residia no Clube de Campo, em Santo André. Dia 23. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Norberto Augusto Fernandes, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alfredo Webber, 61. Natural de Santo André. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Gerente de vendas. Dia 23. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Eloide de Azevedo da Silva, 58. Natural de Bela Vista do Paraíso (Paraná). Residia no Jardim Santo Antonio de Pádua, em Santo André. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Valdeci Souza Silva, 58. Natural de Governador Lomanto Junior (Bahia). Residia no Jardim Ayrosa, em Osasco (São Paulo). Dia 23, em Santo André. Cemitério da Lapa, em São Paulo, Capital.

Jessé Rosa Nunes, 57. Natural de Alagoinhas (Bahia). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Zelina Cardoso Miranda, 85. Natural de Iconha (Espírito Santo). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Geni Cleide Costa, 81. Natural de Araraquara (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 23, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Natalino Cestari Filho, 64. Natural de São Bernardo. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério de Vila Euclides.

Rosana dos Santos, 58. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério da Paulicéia.

Genilson de Oliveira, 43. Natural de Francisco Dantas (Minas Gerais). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Beatriz Prieto Alonso, 97. Natural de Nova Europa (São Paulo). Residia em Jundiaí (São Paulo). Dia 23. Cemitério das Lágrimas.

Regina Rigotti Darré, 95. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 23, em Santo André. Cemitério São Caetano, em Vila Paula.

Margarida Enis Barros, 88. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Pedro Felisberto, 79. Natural de Santa Rosa de Viterbo (São Paulo). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Rita Correa da Silva, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Raquel Araujo da Silva, 79. Natural de Boninal (Bahia). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria das Graças da Silva, 71. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

Sueli Aparecida Gervazio dos Anjos, 63. Natural de Indaiatuba (São Paulo). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Estela Américo da Silva, 60. Natural de Pedra Branca (Ceará). Residia no Centro de Diadema. Dia 23, em Santo André. Vale da Paz.



M A U Á

Maria Lindnakew Moura dos Santos, 88. Natural de Muribeca (Sergipe). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 23, em Ribeirão Pires. Cemitério Santa Lídia.

Margarida Salete da Silva, 81. Natural de Bariri (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 23, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Eraldi Gonçalves da Silva, 73. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia no Jardim Sônia Maria, em Mauá. Dia 24, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.