Por que Seychelles é o destino perfeito para viagens românticas

Em 2021, Seychelles foi eleito o melhor lugar do mundo para viagens românticas. O título, concedido pela premiação World Travel Award, leva em consideração a atmosfera local, as paisagens e as experiências oferecidas nas 115 ilhas que compõem o arquipélago. Veja os melhores passeios e atrações para curtir a dois no destino. Quer ganhar um e-book exclusivo com dicas de viagem? Assine nossa newsletter neste link.

Viagens românticas em Seychelles

Uma das experiências mais deslumbrantes em Seychelles é um passeio de helicóptero. Por entre as nuvens, é possível observar as ilhas do arquipélago, desde Mahé, Praslin e La Digue, até territórios particulares. O mar azul-turquesa e as exuberantes florestas tropicais deixam o tour ainda mais inesquecível.

Para casais mais aventureiros e independentes, uma opção é uma roadtrip pela maior ilha do Arquipélago: Mahé. Ali, está localizado o aeroporto internacional de Seychelles, onde pode-se alugar carros para percorrer os pontos mais bonitos do destino.

Um jantar à luz de velas de frente para o oceano é outra opção para quem quer viver momentos de romantismo em Seychelles. Um dos hotéis com restaurante a beira-mar é o STORY Seychelles, localizado em uma das mais apreciadas praias do arquipélago: a Beau Vallon Beach. Ali, é possível fazer uma reserva e aproveitar uma refeição a dois sob as estrelas e ao som das ondas do mar.

Outra opção romântica no STORY Seychelles são os tratamentos de spa para casais. São massagens e cuidados exclusivos, que unem técnicas do ocidente e do oriente.

