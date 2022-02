Iguais? Nova namorada de Kanye West é comparada com Kim Kardashian

25/02/2022 | 10:11



Parece que Kanye West fez a fila andar, mas nem tanto assim! O rapper foi visto mais uma vez com a influenciadora digital Chaney Jones, em Miami. Porém, o que chamou atenção foi a semelhança dela com a ex de Kanye, Kim Kardashian.

Aos 24 anos de idade, Chaney tem chamado atenção por suas curvas e fisionomia e, por esse motivo, está sendo chamada de clone da empresária. Além disso, a nova amada do rapper está sendo vista com looks bem parecidos com os de Kim, como roupas pretas e justas e óculos grandes e espelhados.

Vale pontuar que o rapper está no meio do divórcio com Kim após um casamento de seis anos e quatro filhos. Antes de Chaney, Kanye estava namorando a atriz Julia Fox.