Kim Kardashian deseja finalizar processo de divórcio com Kanye West o mais rápido possível e explica motivo: Sofrimento emocional

24/02/2022 | 15:10



Kim Kardashian parece querer colocar um ponto final no processo de divórcio com Kanye West o mais rápido possível. Isso porque, segundo novos documentos judiciais, obtidos pelo TMZ, a empresário diz eu desejo muito me divorciar - ela ainda justifica pressa porque Ye não cumpre o promessa em manter a separação em sigilo.

Kanye tem colocado muita desinformação sobre nossos assuntos privados e co-parentalidade nas mídias sociais, o que criou sofrimento emocional, afirmou.

Lembrando que o rapper acusou Kim, recentemente, de sequestrar a sua filha, Chicago, e ainda disse publicamente que não achava certo que sua primogênita, North, estivesse no Tik Tok - Ye ainda pediu para que os internautas atacassem o novo namorado de sua ex-esposa, o humorista Pete Davidson.

Ele também começou a fazer diversas publicações nas redes sociais direcionados à Kim, falando que ainda estava apaixonado por ela e que iria brigar por sua família - o ex-casal é pai de quatro filhos: North West, Chicago West, Psalm West e Sain West.

Aprendi que usar todas as letras maiúsculas faz as pessoas sentirem que estou gritando com elas. Estou trabalhando na minha comunicação. Posso me beneficiar de uma equipe de profissionais criativos, organizadores, mobilizadores e líderes comunitários. Obrigado a todos por me apoiarem. Eu sei que compartilhar capturas de tela foi chocante e pareceu assediar Kim. Eu assumo a responsabilidade. Ainda estou aprendendo em tempo real. Eu não tenho todas as respostas. Ser um bom líder é ser um bom ouvinte, escreveu Kanye em uma publicação no Instagram.