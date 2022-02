Da Redação

Jogadores brasileiros de futebol que jogam na Ucrânia estão, junto de suas famílias, pedindo ajuda pelas redes sociais, nesta quinta-feira (24), para conseguirem sair do país, após o ataque que a Rússia iniciou ontem. Em um vídeo publicado, cerca de 20 pessoas, entre elas atletas e familiares, comentam o desespero e reforçam os pedidos de ajuda para sair do País. Entre os jogadores estão Júnior Moraes, ex-Santo André, que joga atualmente pelo Shakhtar Donetsk."Todos amigos e familiares a situação é grave e estamos presos em Kiev (capital da Ucrânia), esperando uma solução para sair. Estamos dentro de um hotel. Orem por nós", postou Júnior pelo Instagram. Segundo informações iniciais, a esposa de um dos jogadores comentou que eles saíram de casa apenas com peças de roupa e estão sem informações, apenas em contato com parentes no Brasil.

Renan Oliveira, ex-EC São Bernardo, que defende atualmente o time Kolos Kovalivka - clube que fica aproximadamente a uma hora de Kiev, também está no País. Sua família é natural de Santo André. O Diário está tentando contato com o jogador.

A Rússia atacou a Ucrânia nesta quinta-feira, com bombardeios contra alvos militares em Kiev, Kharkiv e outras cidades no centro e no leste depois de o presidente Vladimir Putin ter autorizado uma operação militar nos enclaves separatistas do leste do país, segundo o ministério da Defesa da Rússia. O governo ucraniano fala em oito mortos pelo bombardeio russo. Foram registradas explosões ainda nas cidades portuárias de Kiev e Mariupol. No começo da manhã, no horário local, sirenes antiaéreas soaram nas cidades de Kiev e Lviv, numa cena rara na Europa desde o fim da 2ª Guerra.

