Diagnosticado com covid, Maluf está internado no Vila Nova Star, em São Paulo

24/02/2022 | 07:26



O ex-deputado Paulo Maluf está internado desde sexta-feira, 18, no hospital Vila Nova Star, na capital paulista, depois de ter sido diagnosticado com covid-19. O hospital informou ao Estadão/Broadcast nesta quarta, 23, que o quadro de saúde do ex-governador é "bem melhor" e que ele deve receber alta nos próximos dias. Há cerca de quatro meses, Maluf, que tem 90 anos, foi internado também em São Paulo para tratar uma pneumonia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.