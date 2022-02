Região registra queda de 36,8% no número de morte por Covid

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



24/02/2022 | 00:41



As cidades do Grande ABC registraram queda de 36,8% no número de mortes em razão da Covid quando comparados os óbitos dos últimos sete dias com os sete dias imediatamente anteriores. Do dia 16 a 22 de fevereiro, foram computadas 72 perdas, contra 114 no período de 9 a 15 de fevereiro. O recuo do indicador acompanha o que já vinha sendo observado nas internações e também no número de casos positivos da doença e confirma a tendência de queda projetada pelos especialistas.



“Se a gente conseguir imunizar mais de 90% dos adultos com a dose de reforço e alcançar pelo menos 70% das crianças protegidas, provavelmente, a partir de março devemos ter grande redução dos casos e isso deve melhorar até junho”, comentou José Ribamar Branco, infectologista e fundador do IBSP (Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente). Atualmente, 93,9% dos moradores da região com 5 anos ou mais já receberam a primeira dose e a cobertura no público infantil é de 67,6%.



O número de internações por Covid despencou no Grande ABC desde que a região atingiu o pico da crise da ômicron, com 900 pessoas internadas no dia 26 de janeiro. Ontem, de acordo com dados da SP-Covid Info Tracker, eram 326 pessoas acamadas, ou seja, redução de 63,7%.



Já nos casos, nos últimos sete dias foram 3.177 diagnósticos positivos, contra 5.544 da semana imediatamente anterior, ou seja, recuo de 42,7%.



O Estado também tem computado queda nos indicadores e, ontem, registrou a primeira queda no número de mortes desde o início do ano. A última semana epidemiológica fechou com redução de 11%.



“A queda consolida a tendência de redução de internações e de óbitos. A vacinação foi a responsável por evitar que a variante ômicron causasse mortalidade em grande escala em São Paulo. Milhares de vidas foram poupadas”, disse o governador João Doria (PSDB).



A média móvel de sete dias de óbitos registrada ontem foi a menor de fevereiro, com 212 novas mortes. “A expectativa do governo de São Paulo é que as quedas se mantenham nos próximos dias, fruto do avanço da vacinação no Estado. Nosso objetivo é ampliar ainda mais a cobertura vacinal com a terceira dose, que hoje já tem cerca de 20 milhões de pessoas vacinadas, e reduzir o número de faltosos com a segunda dose”, destacou o Secretário de Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn.