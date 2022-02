Avril Lavigne sobre show no Rock In Rio 2022: É emocionante e tão especial

23/02/2022 | 14:10



Avril Lavigne ficou muito feliz ao ver a reação dos brasileiros após ter show confirmado no Rock In Rio 2022. Em entrevista para revista Forbes, a cantora comentou que adora manter o contato próximo com os fãs nas redes sociais e ficar por dentro de tudo que eles comentam sobre ela.

- As pessoas ficaram enlouquecidas. E é tão emocionante e tão especial ainda ter uma base de fãs lá que é tão sólida e duradora ao longo dos anos.

E continua:

- Por causa das redes sociais eu posso ver os comentários de meus fãs, posso sentir a paixão deles e quanto querem novas músicas. Eles se expressam tanto no Instagram e Twitter, onde posso ver todos. E eu os sinto, mesmo que não esteja no mesmo país que eles. É por isso que amo as redes sociais, por poder me conectar com meus fãs.

Sobre a razão de ter fãs tão fiéis, a cantora explicou:

- Honestamente, eu atribuo tudo isso a meu trabalho ao longo dos anos, a minhas turnês. A meus passeios nesses países e a minha dedicação. E eles [os fãs] sempre foram tão dedicados. Dediquei minha vida à música, mas penso com frequência como é especial e único ter essa vida. Sou muito grata.

Avril foi confirmada para o dia 9 de setembro no festival. Ela se apresentará no Palco Sunset.