Americanas diz que está restabelecendo gradualmente ambiente de e-commerce

23/02/2022 | 10:33



A Americanas informou que está restabelecendo gradualmente e com segurança desde esta quarta-feira, 23, seus ambientes de e-commerce suspensos em razão de incidente de segurança do qual foi vítima entre os dias 19 e 20 de fevereiro.

Em breve comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa diz que não há evidência de comprometimento das bases de dados. "As equipes continuam mobilizadas, com todos os protocolos de segurança, e atuarão para a retomada integral no mais curto espaço de tempo", diz.

As plataformas de e-commerce Americanas e Submarino estão fora do ar desde a madrugada do último sábado, após a identificação de um "acesso não autorizado", segundo nota oficial das empresas encaminhada ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Na manhã desta quarta-feira, no entanto, ainda não era possível acessar as plataformas.