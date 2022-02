IPCA-15 de fevereiro e taxa acumulada em 12M são as maiores para mês desde 2016

23/02/2022 | 10:24



A alta de 0,99% registrada em fevereiro pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) foi a mais elevada para o mês desde 2016, quando ficou em 1,42%, segundo os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira, 23.

O resultado fez a taxa acumulada em 12 meses passar de 10,20% em janeiro para 10,76% em fevereiro, o resultado mais elevado desde fevereiro de 2016, quando a taxa foi de 10,84%.

O IPCA-15 de fevereiro ficou acima do teto das estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, que esperavam uma alta de 0,53% a 0,96%, com mediana positiva de 0,87%.

A taxa acumulada em 12 meses também ficou acima do teto das projeções, que iam de avanço de 10,26% a 10,73%, com mediana de 10,63%.