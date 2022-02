Taxas futuras de juros sobem após IPCA-15 acima do teto das projeções

23/02/2022 | 09:23



Os juros futuros avançam na manhã desta quarta-feira, dia 23, com mais força nos curtos, após a forte aceleração do IPCA-15 de fevereiro, de 0,99%, de 0,58% em janeiro e acima do teto estimado (0,96%) pelo Projeções Broadcast. Já os longos perderam força e rondam a estabilidade diante da queda do dólar. Às 9h12 desta quarta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2023 subia a 12,4750%, de 12,4330% no ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2025 ia para 11,43%, de 11,40%, e o para janeiro de 2027 marcava 11,28%, de 11,26% no ajuste anterior.