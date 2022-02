Dave Grohl, vocalista dos Foo Fighters, revela perda de audição: Leio lábios há 20 anos

23/02/2022 | 09:10



Dave Grohl, vocalista dos Foo Fighters, abriu o jogo sobre a sua vida e os efeitos da profissão após décadas pelos palcos.

Aos 53 anos de idade, o músico concedeu uma entrevista ao programa The Howard Stern Show e surpreendeu ao falar sobre a perda de audição. Segundo ele, são 20 anos lendo lábios das pessoas.

- Não faço um exame há muito tempo - quer dizer, sei o que vão dizer, revelou.

Grohl ainda contou que com a pandemia da Covid-19 e o uso de máscaras ficou mais complicado entender o que as pessoas falam:

- Se te sentasses ao meu lado num jantar, não conseguiria perceber uma palavra do que me dissesses, durante o tempo todo. Não há como. Num restaurante cheio, é pior. Isso foi a pior coisa desta pandemia, pessoas usarem máscaras. Leio lábios há 20 anos, então quando as pessoas vêm ter comigo e se põe (faz um som abafado para exemplificar), fico: sou um artista de rock. Sou surdo, não consigo ouvir o que dizes.

Mesmo com o problema, Dave garantiu que a falta de audição ainda não o prejudica durante os shows, já que os seus ouvidos ainda estão sintonizados para certas frequências.