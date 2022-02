São Caetano ultrapassa 80% de crianças vacinadas contra a covid-19

Da Redação



22/02/2022 | 17:18



São Caetano já registra 81,9% das crianças de 5 a 11 anos vacinadas contra a covid-19, o maior índice entre os municípios do Grande ABC. Até sábado (19), 8.821 meninas e meninos já haviam tomado a primeira dose – a cidade tem 10.772 crianças nessa faixa etária. Os números são resultado do sistema de imunização eficiente, do agendamento à aplicação das doses.



“A pandemia não acabou e a imunização da nossa população, especialmente das crianças, segue como prioridade. Nossas equipes de Saúde estão empenhadas nesta estratégia. Vacina salva vidas. Por isso, faço um apelo aos pais para que não deixem de vacinar os seus filhos”, ressalta o prefeito José Auricchio Júnior.

Em números gerais, São Caetano já tem 96,1% dos moradores vacinados com a primeira dose, considerando toda a população com cinco anos ou mais (150.772 pessoas) – 90,2% já recebeu duas doses (ou a dose única).



Para se vacinar, é necessário realizar o agendamento no site https://portais.saocaetanodosul.sp.gov.br/sesaud-agendamentos. Há doses disponíveis para todos os grupos.