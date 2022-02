Alemanha: chanceler susta gasoduto Nord Stream 2 após ações da Rússia na Ucrânia

22/02/2022 | 09:12



O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, anunciou, nesta terça-feira, 22, que decidiu suspender a certificação do gasoduto Nord Stream 2, que liga o país à Rússia. A medida é uma resposta à decisão do governo russo de reconhecer a independência das regiões separatistas de Donetsk e Luhansk, no leste da Ucrânia.

Em discurso em Berlim, Scholz informou que instruiu o Ministério de Questões Econômicas e Ação Climática alemão a cancelar um relatório sobre a segurança de oferta energética nacional que havia enviado a reguladores. "Sem essa certificação, o gasoduto não pode entrar em operação", explicou.

O chanceler acrescentou que a União Europeia estuda sanções conjuntas contra a Rússia e que a situação atual "é fundamentalmente diferente" do que há alguns dias. "É por isso que devemos reavaliar esta situação tendo em conta os últimos desdobramentos. Isso inclui o Nord Stream 2", pontuou.

Controlado pela estatal russa Gazprom, o gasoduto provocou divergências entre Alemanha e Estados Unidos, que encara o projeto como um instrumento geopolítico do Kremlin para controlar os fornecimento de gás na Europa.