Pelé é diagnosticado com infecção urinária durante tratamento de câncer, diz médicos

22/02/2022 | 09:11



E, durante alguns exames de rotina, foi diagnosticado que Pelé está com infecção urinária - segundo informações do G1, no boletim médico divulgado na última segunda-feira, dia 21, diz que o ex-jogador está em condições estáveis.

O Rei do Futebol foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, no dia 13 de fevereiro para dar sequência no tratamento de um tumor de cólon, que foi identificado em setembro de 2021.

Ainda de acordo com o boletim, durante a estadia de Edson Arantes do Nascimento no hospital, foi constatado a presença de uma infecção urinária ao fazer exames laboratoriais - e, por isso, o astro ficou mais tempo no local, mas a alta dele deve acontecer em breve.