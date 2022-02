7 lugares incríveis para ver o pôr do sol na América Latina

Redação

Ver o pôr do sol, sozinho ou ao lado de pessoas especiais, é sempre uma experiência revigorante e indescritível. Durante o verão, o astro parece brilhar mais e, à medida que as horas vão avançado, o espetáculo de cores do crepúsculo fica ainda mais fascinante. Abaixo, veja lugares para apreciar as belezas dos finais de tarde na América Latina.

Melhores lugares para ver o pôr do sol na América Latina

1. Terraço Itália, São Paulo

Divulgação/Terraço Itália

Em São Paulo, o icônico Terraço Itália, no centro da cidade, surge como opção de lazer tanto para os paulistanos, como para os turistas. Situado no 41º e 42º andar do Edifício Itália, o local se destaca por oferecer uma gastronomia marcante, carregada de sabor e uma das melhores vistas panorâmicas da capital paulista. Para acompanhar o pôr do sol, uma boa dica é chegar cedo e apreciar o fim de tarde no Bar do Terraço, que abre às 15h de semana e ao meio-dia nos fins de semana.

2. Bar 16, Brasília

Divulgação/Joana França

No Distrito Federal, o Bar 16, localizado na cobertura do charmoso B Hotel, é o dono de um dos melhores e mais cobiçados poentes de Brasília. Sua icônica piscina amarela dá um toque mais que especial ao espaço, que é ideal para saborear drinques e petiscos com a cara do verão com o famoso entardecer brasiliense ao fundo, colorindo o cenário em tons de vermelho, dourado e rosa.

3. Reserva Cristalino Lodge, Mato Grosso

Divulgação/Samuel Melim

Inserido em uma reserva particular com mais de 11 mil hectares, o Cristalino Lodge é famoso por contar com duas exuberantes torres de observação de 50 metros cada. Feitas de aço galvanizado e erguidas em pontos distintos da floresta, as estruturas possibilitam vistas panorâmicas incríveis, com o dossel das árvores se colocando como um manto verde ao seu redor. O cenário visto de cima é simplesmente deslumbrante, especialmente durante o nascer e o pôr do sol. Do alto, é possível avistar aves como araras, papagaios, saíras e cotingas, além de macacos de espécies variadas.

4. Ilha de Comandatuba, Bahia

Divulgação/Rodrigo Andrade

Casa de um dos mais tradicionais e exclusivos resorts do Brasil, o Transamerica Resort Comandatuba, no município de UNA, sul da Bahia, oferece mais de 8 milhões de m² de belezas naturais. Uma vez no destino, a dica é ir ao Restaurante do Canal. No deque do local é possível ver o pôr do sol com tons alaranjados que se mesclam ao balanço das águas em uma aquarela de cores altamente relaxante e revigorante.

5. Serra da Mantiqueira, São Paulo

Divulgação/Six Senses

No coração da Serra da Mantiqueira, em São Paulo, entre os municípios de Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí e Campos do Jordão, é possível encontrar a paz ao desfrutar de um calmo e sereno pôr do sol rodeado pela mata Atlântica no Six Senses Botanique. Uma boa pedida para acompanhar o descer do sol, aliás, fica por conta de um delicioso e aconchegante piquenique nas montanhas. Do cenário à produção de snacks, feitos com ingredientes locais, colhidos diretamente da horta do hotel, tudo é feito com muito carinho e cuidado.

6. Ovo Beach, Punta del Este (Uruguai)

Divulgação/Enjoy Punta del Este

A Ovo Beach está situada em frente ao hotel mais badalado do balneário, o Enjoy Punta del Este, na Playa Mansa. Além de charmoso e descontraído, o local é a pedida certa para todos os perfis de turistas. Se estiver ensaiando uma visita, não deixe de apreciar o pôr do sol tomando um bom drinque.

7. Sky Costanera, Santiago (Chile)

Divulgação/Sky Costanera

O Sky Costanera é o maior edifício de toda a América Latina. Seu charmoso mirante, instalado nos 61º e 62º andares, oferece uma estonteante vista 360º de toda a capital chilena. Num dia claro, dá até para ver os Andes emoldurando a cidade. Para acompanhar o pôr do sol, é preciso chegar cedo e não marcar bobeira. Escolha um lugar e fique por ali, já que a atração é bastante concorrida.

