Obituário - 22 de fevereiro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



22/02/2022 | 05:36



SANTO ANDRÉ

Armando David da Silva, 88. Natural de Jequié (Bahia). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Yolanda Carvalhães Ribas, 88. Natural de Pederneiras (São Paulo). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 18. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Luiz Jerônimo da Silva, 73. Natural de Sousa (Paraíba). Residia no Jardim Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sidnei Horvati, 70. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 18, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Iracema Teixeira, 66. Natural de Santo André. Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nívia Sandrini Baptista, 36. Natural de Mauá. Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 18, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Francisca Perez Carmona, 95. Natural de Franca (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério da Paulicéia.

Graciela Molimeiro, 93. Natural de Votorantim (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Ana Soares da Silva, 92. Natural de Venturosa (Pernambuco). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Joaquim Augusto Aires, 92. Natural de Portugal. Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.

Pedro Neto Palma, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.

Antonio José de Medeiros, 88. Natural de Gravatá (Pernambuco). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 18, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Tereza Beloti dos Santos, 88. Natural de Boa Esperança do Sul (São Paulo). Residia no Parque Terra Nova 2, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério Municipal de Boa Esperança do Sul.

Agemiro Nunes de Oliveira, 86. Natural de Ubarana (São Paulo). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

Carmelita de Oliveira Lima, 86. Natural de Conceição do Coité (Bahia). Residia no Jardim Industrial, em São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.

Maria do Carmo Barros de Araujo, 85. Natural de São João (Pernambuco). Residia na Vila Dayse, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério da Paulicéia.

Wilma de Souza Tesolatto, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Olavo Bilac, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

Antonio Anselmo de Macedo Neto, 78. Natural de São Caetano. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.

Maria das Graças Aleixo, 72. Natural de São Pedro dos Ferros (Minas Gerais). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.

Sebastião Isidoro dos Santos, 68. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério do Baeta.

Jorge Miki, 62. Natural de Suzano (São Paulo). Residia no Parque dos Bandeirantes, em São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.

Gisele Rocha Nascimento, 38. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides,



SÃO CAETANO

Osvaldo Rodrigues Schuwarv, 74. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 17. Vale dos Pinheirais.

Carlos Alberto de Amorim, 65. Natural de São Caetano. Residia em São Paulo, Capital. Dia 17. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Iraci Naciulini de Oliveira, 58. Natural de São Caetano. Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 17. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Daniel Papa, 58. Natural de São Caetano. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 17, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Mauricio Antonio Ortega, 55. Natural de São Caetano. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 18. Crematório Vila Alpina.



D I A D E M A

Marivete Ferreira da Rocha, 68. Natural de Nova Viçosa (Bahia). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 18, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.



RIBEIRÃO PIRES

Ana do Nascimento, 103. Natural de Malhados (Sergipe). Residia na Vila Aurora, em Ribeirão Pires. Dia 18. Cemitério São José.

Onofre Lázaro Rodrigues, 80. Natural de Alfenas (Minas Gerais). Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 18. Cemitério São José.