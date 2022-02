Banco de Alimentos de São Caetano recebe doação de 230 cestas básicas

Da Redação



21/02/2022 | 14:21



O Banco de Alimentos do Fundo Social de Solidariedade de São Caetano recebeu na manhã desta segunda-feira (21/2) 230 cestas básicas do ParkShoppingSãoCaetano. O evento contou com as presenças da primeira dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Denise Auricchio, e de representantes do ParkShoppingSãoCaetano, a superintendente Beatriz Alves e a gerente de marketing Renata Belardinucci.

A presidente do Fundo Social falou sobre a doação. “É sempre muito importante parcerias como essa que temos com o ParkShoppingSãoCaetano, pois essas doações representam alimento na mesa de quem precisa, por meio de entidades assistenciais", comentou Denise Auricchio.

A doação das cestas básicas fez parte da ação Multiplique o Bem dos shopping centers da Multiplan em São Paulo, entre eles o ParkShoppingSãoCaetano, no qual cada nota cadastrada na promoção de Natal de 2021 foi transformada numa doação de R$ 0,10 feita pelo shopping. O valor total arrecadado foi convertido em alimentos para doação.