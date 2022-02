Kourtney Kardashian e Travis Barker estão abertos para a ideia de terem filhos juntos, diz site

19/02/2022 | 16:10



Kourtney Kardashian e Travis Barker já possuem filhos de relacionamentos anteriores, e apesar de ainda não terem nenhum juntos, parece que esta possibilidade não está descartada!

Segundo o ET Canada, uma fonte revelou que o casal está tão apaixonada que eles estão abertos para a ideia de terem filhos juntos e formarem uma família. Além disso, parece que eles contam com o suporte de mais gente:

- Ambas as famílias deles dão muito apoio para isso também e só querem que eles sejam felizes.

Kourtney possui três filhos com seu ex, Scott Disick, enquanto Travis possui dois adolescentes com a ex Shanna Moakler.

Enquanto mais filhos não vêm, uma fonte contou que o casal tem estado ocupado com os planos para o casamento.

- Kourtney tem incluído sua família nos planos, mas definitivamente quer estar no controle. Ela tem uma visão bem específica e quer compartilhar tudo com Travis antes de pedir a opinião de sua família.

E parece que o casamento não deve demorar para sair!

- Eles querem se casar logo, e querem que seja algo bem exclusivo. Os dois têm muitos amigos, mas querem algo íntimo e especial. Tanto Kourtney quanto Travis estão animados para passar o resto das vidas juntos como almas gêmeas.