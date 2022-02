Manex deixa Jogos de Inverno como 1º brasileiro a disputar 4 provas em uma edição

19/02/2022 | 14:08



Manex Silva encerrou sua participação nos Jogos de Pequim neste sábado, ao completar a prova dos 50km na largada em massa do esqui cross-country, e atingiu uma marca nunca antes alcançada por um brasileiro. O esquiador é o primeiro do país a disputar quatro provas em uma mesma edição da Olimpíada de Inverno.

O jovem atleta de 19 anos terminou a prova em 58º lugar. Antes, havia disputado o esquiatlo, o sprint e os 15km. Apesar do recorde de participações, com o qual se mostrou feliz, ele fez uma autocrítica sobre o desempenho geral que teve durante as competições na China.

"Ter participado dos Jogos Olímpicos foi muito positivo para mim, estou feliz, mas não completamente satisfeito. Acho que poderia ter feito um pouco mais e isso me motiva a continuar treinando duro. Ainda tem quatro anos pela frente para os próximos Jogos", analisou Manex.

Na sua última disputa dos Jogos, o esquiador teve que enfrentar uma sensação térmica de 26ºC negativos e muito vento no Centro Nacional de Esqui Cross-country, em Zhangjiakou. As condições climáticas estavam tão desfavoráveis que a prova começou uma hora mais tarde do que o previsto e o percurso precisou ser reduzido em 30km. "Não estava me sentindo muito bem com cãibras nas pernas, mas fiquei satisfeito por completar a prova e pelo resultado em si", afirmou.

Agora, Manex Silva, escolhido como porta-bandeira da delegação brasileira, se prepara para a condução na Cerimônia de Encerramento dos Jogos, com início marcado para as 9 horas de domingo (horário de Brasília)."Eu acho que vai ser uma experiência única. Até agora, só tinha visto as Cerimônias pela TV. É um evento importante e fico feliz de levar a bandeira de um país tão grande quanto o Brasil", disse.