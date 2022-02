No BBB22, Larissa entra na coberta com Paulo André e ganha novo apelido na web: Talarissa

19/02/2022 | 13:10



Os internautas podem até achar que Jade Picon é a grande vilã do BBB22, mas não mexam com o boy dela! Na madrugada deste sábado, dia 19, Larissa causou um burburinho na web ao ficar embaixo da coberta com Paulo André e acabou ganhando o apelido de talarissa, fazendo referência ao termo talarica - quando uma amiga fica com o namorado da outra.

E olha que essa não foi a única vez que Larissa causou durante a madrugada. Mais cedo, os brothers estavam no gramado aproveitando o cooler mandado pela produção, quando Eli e Natália começaram a se beijar.

Larissa ficou incomodada com a pegação e disparou:

- Por que não falam pra eles fazerem isso no quarto?

Enquanto isso, Natália e Eli mal estavam notando a movimentação dos brothers. Em meio aos beijos, Eli disparou:

- Estou transando com o meu voto.

- Só te perdoo se você me deixar de quatro, rebate Natália.

- Pelo amor de Deus, não fala isso.

Eli ficou excitado com a conversa e acabou colocando uma blusa na cintura para disfarçar.

- Como eu saio daqui agora?, questionou Eliezer.

- Espera! Fica aqui e depois você sai, aconselhou a sister.

Vingança de Gustavo

A noite também foi marcada pelas provocações de Gustavo. O brother foi indicado ao paredão por Brunna, que atendeu o primeiro Big Fone da edição, e ficou planejando planos malignos para movimentar a casa.

Em conversa com Laís, Gustavo chegou a dizer que tomaria uma punição para deixar todos na Xepa, a base de arroz, feijão e goiabada.

Nas redes sociais, Boninho mais do que aprovou a ideia e disparou:

Gustavo ameaçou botar todo mundo na xepa. Se ele fizer algum movimento errado lá no VIP, ele bota todo mundo na xepa. É fogo que a gente quer! Vai lá Gustavo! Bota os caras na xepa!

Eita!