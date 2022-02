Vice-prefeito fará festa de aniversário beneficente

Heitor Agrício

Especial para o Diário



19/02/2022 | 10:13



O vice-prefeito de Santo André e pré-candidato a deputado federal, Luiz Zacarias (PTB), irá completar 60 anos no próximo dia 25 e, para comemorar a data, será realizada festa beneficente no dia 23, na Paróquia Nossa Senhora das Dores, localizada na Rua Mamede Rocha, 318, na Vila Palmares, em Santo André.

Para participar do evento os interessados devem comprar o convite, que custa R$ 100, por meio do código de pix da própria paróquia. Por conta da pandemia, haverá limite máximo de 100 convidados. Crianças de até 7 anos não pagam; as de 7 a 12 pagam meia. Para a confirmação e mais informações: 99965-9054

A festa terá seu valor total revertido para a reforma parcial do piso da paróquia. O evento, que irá seguir todos os protocolos de segurança da pandemia de Covid-19, será realizado em salão aberto, no formato de coquetel, onde os convidados terão salgados, sucos e refrigerantes disponibilizados no próprio espaço da paróquia.

A assessoria do vice-prefeito comentou que inicialmente Zacarias não iria realizar nenhum tipo de celebração pública. Porém, quando soube que a paróquia planejava realizar evento para levantar fundos na data próxima ao aniversário, ele acabou se unindo ao grupo.

“O Zacarias é muito tranquilo, ele não gosta de fazer festa nem nada do tipo. Ele normalmente passa os aniversários com a família, mas ele ficou tocado ao saber que poderia ajudar nesse evento com a celebração”, disse Viviane Cardoso, assessora do vice-prefeito e presidente municipal do PL.



CANDIDATURA A FEDERAL

Sobre a possível candidatura de Zacarias a deputado federal pelo PL, ela comentou que todas as decisões a serem tomadas estão sendo conversadas e analisadas em sintonia com o governo municipal. “Como presidente do PL, posso afirmar que o partido deseja muito que ele saia como candidato”, afirma Viviane.