Kris Jenner pressiona Kendall Jenner a lhe dar um netinho: -Única que não teve bebê

18/02/2022 | 11:10



Kris Jenner revelou que deseja ter o 12º netinho, e que Kendall Jenner seja a próxima da família Kardashian-Jenner a ter um filho. Em entrevista ao programa da apresentadora Ellen DeGeneres, noticiada pela revista People, a matriarca cobrou publicamente a modelo, de 26 anos de idade.

Durante a conversa, a empresária falava sobre o nascimento do pequeno Wolf, segundo filho de Kylie Jenner e Travis Scott. Quando questionada pela apresentadora sobre quem gostaria que fosse a próxima mamãe, Kris respondeu:

- Bom, acho que seria legal se fosse a Kendall, né? Ela é a única que não teve um bebê ainda. Eu acho que ela acabaria amando ter um bebê.

Os netos de Kris Jenner são: Mason, Penelope e Reign, de Kourtney Kardashian; North, Saint, Chicago e Psalm, de Kim Kardashian; Dream, de Rob Kardashian; Stormi e Wolf, de Kylie Jenner; e True, de Khloé Kardashian.

Apesar do desejo da mãe, Kendall não demonstra interesse em ter filhos tão logo. A modelo está atualmente em um relacionamento com Devin Booker, jogador de basquete do Phoenix Suns, e já deixou bem claro que está feliz com o papel de tia. Em 2018, durante participação ao programa de DeGeneres, ela falou:

- Tenho meus momentos em que penso, ?será que quero um bebê??. Mas não quero, não mesmo. Estou bem. Posso esperar pelo meu mais um pouquinho. É ótimo, porque tenho todos esses bebês para brincar, então brinco com eles e depois os devolvo. São todos muito fofos. E isso torna a pressão ainda maior.