Lucas faz maior pontuação e se consagra como líder da semana no BBB22!

18/02/2022 | 01:10



Nesta quinta-feira, dia 17, rolou uma nova prova do líder no BBB22.

A prova desta semana exigiu precisão dos brothers. Em uma superfície curvada, parecendo um tubo de desodorante gigante, eles tiveram que jogar bolinhas com o objetivo de fazê-las chegar no gol que havia do outro lado. Caso a bolinha caísse para as laterais antes de chegar no gol, os jogadores ainda poderiam pontuar dependendo do quadrado em que ela parasse. Foram três tentativas para cada um.

E a prova também serviu para definir algo não tão bom. O brother que fizesse menos pontos iria direto para a xepa, sem possibilidade de ser salvo pelo líder!

Depois de todos jogarem, Jessi e Natália ficaram empatadas na lanterna, com apenas 40 pontos, e precisaram jogar mais uma vez para definir quem iria para a xepa. No fim, não deu para Jessi, que fez 30 pontos, enquanto Natália se livrou, fazendo 50.

Eslô, Gustavo e Tiago Abravanel e Lucas foram os primeiros colocados na prova, e passaram para a rodada final.

Na final, foram dois lançamentos para cada jogador. Logo de cara, Lucas marcou um gol e em seguida acertou a bola no quadrado com maior pontuação, fazendo com que qualquer arremesso de quem viesse depois fosse desafiador, pois era preciso de pelo menos um empate para continuar.

E nenhum dos jogadores conseguiu superar Lucas, que se consagrou como líder da semana!

Mudando de assunto, se você está com saudades do Big Fone, pode se preparar! Boninho revelou em suas redes sociais que o icônico telefone da casa irá tocar na próxima sexta-feira, dia 18, durante o programa ao vivo, e quem o atender, precisará indicar uma pessoa direto para o paredão!

E aí, o que será que podemos esperar desta nova liderança?