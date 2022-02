Após expulsão do BBB22, Globo traça plano para proteger Maria de possível ataque do público

16/02/2022 | 08:10



A expulsão de Maria do Big Brother Brasil 22, na tarde da última terça-feira, dia 15, deu o que falar nas redes sociais!

Diante da repercussão da decisão, a Rede Globo traçou um plano para preservar a ex-sister, expulsa após acertar um balde na cabeça da sua colega de confinamento, Natália, durante o Jogo da Discórdia. As informações são do Fefito, do portal Splash.

Segundo o colunista, a emissora encaminhou Maria para uma conversa com a psicóloga e ofereceu um acompanhamento para cantora se ajustar à nova realidade.

Além disso, o plano inclui um hotel para que a artista passe os seus próximos dias. O intuito é dar apoio e colocar uma opção caso ela não queira voltar para onde mora de imediato.

Fefito também adiantou que a expulsão da participante deve virar pauta no Fantástico, no próximo domingo, dia 20.

Após a saída do confinamento, Maria está bem e se encontrou com alguns amigos, no Rio de Janeiro, onde foi acolhida e muito bem recebida. Segundo Fábia Oliveira, a cantora não deu show ao saber de sua expulsão e saiu do confessionário tranquilamente e consciente dos seus atos.