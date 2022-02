Faustão deixa Elba Ramalho sem graça com comentário durante programa: Abraçada com os capetas

15/02/2022 | 11:10



Na última segunda-feira, dia 14, Faustão recebeu Antônio Fagundes, Alexandra Martins e Elba Ramalho como convidados da Pizzaria do Faustão. No palco do programa na Band, a cantora veterana apresentou um verdadeiro show recheado dos maiores sucessos de seus 43 anos de carreira. Contudo, o que chamou a atenção dos telespectadores foi uma situação desconfortável protagonizada por ela e Fausto Silva.

Durante a participação, a artista foi surpreendida por um comentário do apresentador. Enquanto falava a respeito das recentes parcerias musicais de Elba, o apresentador fez uma analogia comparando grandes nomes da Música Popular Brasileira com capetas.

- Ela tem um encontro, comemorando 25 anos com Alceu Valença e Geraldo Azevedo. Outro dia o Fagner teve aqui, tem a festa também ela com o Fagner. Como ela está só abraçada com os capetas, para equilibrar ela está fazendo o concerto da amizade com Padre Fábio de Melo. Ela acende uma luz para o capeta e outro para? você está também descobrindo hein?

Visivelmente incomodada e descontente com a fala do apresentador, a cantora foi bem direta na resposta:

- Só acendo luz para Deus, para o capeta eu não quero nem conversa.