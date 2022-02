Rússia: reunião com Bolsonaro focará pontos de vista sobre agenda internacional

15/02/2022 | 10:12



O governo da Rússia emitiu nesta terça-feira, 15 para confirmar a reunião, para amanhã, dos presidentes Vladimir Putin e Jair Bolsonaro. De acordo com o comunicado, haverá "troca de pontos de vista" sobre questões da agenda internacional.

"Está prevista a consideração de questões de fortalecimento da parceria estratégica russo-brasileira, desenvolvimento de cooperação nos campos comercial, econômico, científico, técnico, cultural e humanitário, bem como a troca de pontos de vista sobre questões-chave da agenda internacional", diz a nota do governo russo.

Bolsonaro chega a Moscou nesta terça-feira em meio à crise entre Rússia e Ucrânia. Por envolver questões globais altamente delicadas, o Itamaraty orientou o presidente a não tocar no assunto do conflito, salvo se provocado por Putin. Hoje, no entanto, o presidente anunciou no Twitter que já estaria em espaço aéreo russo e, na mesma postagem, compartilhou a notícia da retirada de parte das tropas russas da fronteira com a Ucrânia.