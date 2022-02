Circuito das Águas Paulista oferece passeios pet friendly

Redação

O Brasil tem a segunda maior população de cães, gatos e aves canoras e ornamentais em todo o mundo e é o terceiro maior país em população total de animais de estimação. Os dados são da Associação Brasileira da Indústria dos Animais de Estimação (Abinpet) e reforçam a importância das opções de passeios pet friendly em destinos turísticos.

O Circuito das Águas Paulista, por exemplo, é uma das regiões que já está preparada para receber viajantes e seus companheiros de quatro patas. Formada pelas cidades de Águas de Lindóia, Amparo, Holambra, Monte Alegre do Sul, Serra Negra e Socorro, a região conta com hotéis que aceitam animais e atrações que aceitam pets.

Passeios pet friendly no Circuito das Águas Paulista

Em cidades como Amparo, há área pet para que o cachorro fique à vontade na Praça Pádua Salles, ponto turístico que conta com o Largo da Estação, local que foi utilizado no século 20 para o transporte do café. As estradas que fazem parte do Projeto Caminho pro Interior, que cruzam paisagens rurais bucólicas, são ótimas para caminhadas em parceria com um pet, que vai poder aproveitar os ares do interior e fazer exercícios.

Em Holambra, o Bloemen Park, com plantações de flores e belos cenários, também recebe os bichinhos, que logo se tornam astros dos ensaios fotográficos. Quem passa por Jaguariúna e quer fazer o passeio de Maria Fumaça (que não aceita pets) pode contratar um pet sitter na DogHero, responsável por cuidar e brincar com o animalzinho enquanto o tutor aproveita a experiência sobre trilhos.

Socorro é o destino certo para quem tem pets aventureiros. Os parques de aventura e ecoturismo do local são todos pet friendly e há diversas atividades que podem ser feitas com o amigo de quatro patas, como SUP Dog (stand-up paddle com pet), trilhas em grutas e cachoeiras, passeio de caiaque e rafting dog. A cidade, inclusive, criou uma lei municipal que implantou diretrizes para que estabelecimentos tenham um selo de reconhecimento pet friendly. Ele é expedido pela Associação de Turismo de Socorro e tem termo de permissão chancelado pela Vigilância Sanitária.

Em Águas de Lindóia, no Oscar Inn, os animaizinhos ficam no apartamento com seus donos e podem correr e brincar livremente no campo de futebol. Já Serra Negra tem pousadas com vista para as montanhas, onde os pets podem andar livremente e deitar em frente à lareira que há nos chalés.

Em geral, todas as cidades do Circuito das Águas Paulista têm vários locais para passeios com seu animal de estimação, como a Praça Adhemar de Barros em Águas de Lindóia, o Parque Linear em Amparo, o Moinho dos Povos e as praças do centro de Holambra, o Parque dos Lagos em Jaguariúna, o Grande Lago em Lindóia, o Lago dos Patos e a Fonte da Índia em Monte Alegre do Sul, a Represa Santa Lídia em Serra Negra e os corredores turísticos de Socorro. Isso sem contar que todos os destinos possuem áreas rurais que envolvem a natureza e o ar puro, aliados à mata da Serra Mantiqueira.

