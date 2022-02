Agência e Estado põem na pauta retomada da economia na região

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



15/02/2022 | 08:16



A Agência de Desenvolvimento do Grande ABC, com sede no Consórcio Intermunicipal, em Santo André, iniciou debate com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo para tratar da retomada econômica na região.

Presidente da Agência, Aroaldo Oliveira da Silva entregou à secretária executiva de Desenvolvimento Econômico do Estado, Marina Bragante, protocolo de intenções para que o Palácio dos Bandeirantes acompanhe os principais eixos que serão debatidos na entidade.

Além de Aroaldo e Marina, participaram do evento o prefeito de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira (PSDB), o vice-prefeito de Ribeirão Pires, Humberto D''Orto Neto, o Amigão (PSB), a prefeita em exercício de Diadema, Patty Ferreira (PT), os presidentes da Câmara de Santo André, Pedrinho Botaro (PSDB), e de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), além de secretários de Desenvolvimento Econômico das cidades do Grande ABC. O Consórcio Intermunicipal é comandado pelo prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB).

"Passamos por um período difícil (devido à pandemia da Covid-19) e devemos pensar a região. Hoje (aqui no Consórcio), estamos em momento privilegiado para tratar da retomada da economia nas sete cidades. Todos os secretários estão comprometidos não só com o município em que atuam, mas com o Grande ABC. Devemos pensar em conectar o desenvolvimento regional", declarou Aroaldo na abertura do evento.

O encontro, que transcorreu durante todo o dia, foi dividido em painéis temáticos, que contaram com a participação de equipe técnica do governo do Estado e de integrantes das prefeituras do Grande ABC. Entre os assuntos debatidos, a criação de APLs (Arranjos Produtivos Locais), polos de desenvolvimento, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, Banco do Povo e políticas de empregabilidade na retomada pós-Covid.

Na avaliação da secretária executiva do governo do Estado, o início das tratativas é importante para que a gestão estadual tenha ciência sobre quais setores da economia regional necessitam de abordagem. Conforme Marina Bragante, o Palácio dos Bandeirantes tem toda capacidade de atender os municípios da região.

"É no governo do Estado que a gente inicia os estudos para saber de que maneira podemos atuar para auxiliar os municípios. Recebemos o convite de vir estreitar relação com os municípios para entender as demandas, mas olhando para as políticas que a gente já desenvolve na secretaria e pensando em como podemos trazer o desenvolvimento econômico de forma mais diversa, inclusive mais sustentável, para a região", afirmou Marina.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico de Santo André Evandro Banzato, a reunião entre a Agência de Desenvolvimento e o governo do Estado representa o primeiro passo para que a região exponha projetos que visam o desenvolvimento regional, assim como apresentar alguns obstáculos que os municípios do Grande ABC têm enfrentado.

"A Agência e o Consórcio também visam buscar e criar emprego e renda na região. Essa proximidade entre os municípios do Grande ABC e o governo do Estado representa o quão a região é importante. A presença da secretária Marina Bragante mostra esta importância. Com esse evento vamos formalizar polo de desenvolvimento, por exemplo", declarou Banzato.