São Bernardo FC vence e abre quatro pontos no grupo

14/02/2022 | 08:44



Grande sensação do Campeonato Paulista, o São Bernardo FC assumiu a liderança geral da competição ao derrotar o Red Bull Bragantino por 1 a 0, ontem à noite, no Estádio 1º de Maio, pela sexta rodada. O time de Bragança Paulista esteve apático e não conseguiu segurar o adversário, melhor durante os 90 minutos.

Com o resultado, o São Bernardo é o primeiro time a alcançar a marca de 11 pontos. Além da liderança geral, está em primeiro do Grupo B, na frente de São Paulo e Ferroviária, com sete, e Novorizontino, com um.

O Red Bull Bragantino, por outro lado, perdeu a oportunidade de se isolar na ponta do Grupo D e acabou ficando com dez pontos, com o Santos na cola, com nove. Ponte Preta tem sete e Santo André soma seis.

O Red Bull Bragantino deu a entender que iria pressionar o São Bernardo no início do duelo. Logo de cara, o atacante Alerrandro recebeu de Léo Ortiz e obrigou o goleiro Junior Oliveira a fazer grande defesa.

O São Bernardo equilibrou as ações e chegou com perigo apenas aos 21 minutos. Vitinho cobrou falta e Maycon foi buscar, salvando o Red Bull Bragantino, que voltou a ameaçar apenas nos minutos finais do primeiro tempo, quando Hyoran apareceu de frente para o gol, mas chutou em cima de Júnior Oliveira.

Assim como foi o primeiro tempo, a segunda etapa também foi devagar e acabou ganhando em emoção a partir dos 20 minutos. Cristovam mandou a bola para dentro da área, João Carlos ajeitou para Vitinho abrir o placar. A partir daí, o Tigre se fechou e garantiu os três pontos.

Na próxima rodada, o São Bernardo pega o Corinthians, quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, na Capital.