Com show de Jayson Tatum, Boston Celtics bate o Atlanta Hawks em casa

14/02/2022 | 08:30



Embora tenha começado o jogo sem empolgação, o Boston Celtics se recuperou no segundo tempo e bateu o Atlanta Hawks, em casa, por 105 a 95, pela rodada de domingo da temporada regular da NBA. O triunfo é o oitavo seguido e dá mais moral para o time de Massachusetts na busca por melhores posições na Conferência Leste.

Jayson Tatum carregou os Celtics e saiu de quadra com 38 pontos e 10 rebotes. O camisa 0 foi fundamental nos momentos de pressão e não decepcionou, sobretudo na liderança do grupo. Ajudou a distribuir o jogo e a colaborar para os desempenhos de Jaylen Brown, que fez 17 pontos, Marcus Smart (13), Derrick White (14) e Robert Williams (10).

Da mesma forma que o astro dos Celtics chamou a responsa, o dos Hawks também fez. Trae Young saiu de quadra com 30 pontos e 10 assistências. O armador organizou a equipe de forma consciente e alimentou outros jogadores que fizeram a diferença no ataque, como o ala Bogdan Bogdanovic, que registrou 26 pontos, e DeAndre Hunter, com 10.

Os donos da casa levaram a melhor em aproveitamento de arremessos de quadra (42,4% a 36,6%) e rebotes ofensivos (54 a 48). Já os Hawks foram superiores em lances livres (100% contra 81,5%) e eficiência nas bolas de três pontos (31,6% a 28,9%).

Com o resultado positivo, os Celtics se firmam na sexta posição do Leste, com um recorde de 33 triunfos em 58 partidas. Já os Hawks, que somam um recorde de 26 vitória e 30 derrotas, seguem na 10.ª posição da mesma conferência.

No outro jogo da rodada de domingo, o Minnesota Timberwolves derrotou o Indiana Pacers por 129 a 120, em Indianápolis. O grande destaque da equipe de Minneapolis foi o armador Anthony Edwards, que marcou 37 pontos, agarrou cinco rebotes e deu quatro assistências. Do lado dos mandantes, os melhores foram o armador Oshae Brissett e o ala Tyrese Haliburton, que fizeram 22 pontos cada.

Confira a rodada de segunda-feira da NBA:

Washington Wizards x Detroit Pistons

Brooklyn Nets x Sacramento Kings

New York Knicks x Oklahoma City Thunder

Chicago Bulls x San Antonio Spurs

Milwaukee Bucks x Portland Trail Blazers

New Orleans Pelicans x Toronto Raptors

Denver Nuggets x Orlando Magic

Utah Jazz x Houston Rockets

Los Angeles Clippers x Golden State Warriors