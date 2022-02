Pelo quarto ano consecutivo, região não atinge meta de cobertura vacinal infantil

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



14/02/2022 | 00:01



A vacinação infantil no Grande ABC não atingiu novamente em 2021 a meta de cobertura vacinal em uma série de oito imunizações destinadas às crianças de até 15 meses. Conforme mostrado pelo Diário, este é o quarto ano consecutivo que a região registra queda significativa na aplicação dos imunizantes, conforme informações do DataSUS, banco de dados do Ministério da Saúde. O que ocorre nas sete cidades está em linha com o que se verifica no Estado e no País.

Segundo o levantamento, a vacina BCG, que previne tipos graves de tuberculose e deve ser aplicada nos primeiros dias de vida da criança, passou de 71% de cobertura vacinal em 2020 para apenas 56,8% no ano passado – a meta para essa imunização é de 90% do público-alvo (veja os percentuais na tabela abaixo).

O índice da vacina tríplice viral, que previne contra doenças como sarampo, caxumba e rubéola, já estava abaixo da meta (95%), porém, no ano passado apenas 64,8% das crianças da região receberam o imunizante. A médica pediatra e neonatologista Patricia Terrivel associa a baixa adesão da vacinação ao ressurgimento de doenças que já estavam erradicadas no País. “Nos últimos anos foram registrados novos casos de sarampo em diversas regiões do Brasil, algo que não ocorria há muitos anos. Por conta disso, a aplicação do imunizante na criança foi adiantada de um ano para seis meses. A região Norte, por exemplo, ainda apresenta novos casos da patologia e podemos associar o surgimento dessas ocorrências à falta de vacinação dos mais jovens”, esclarece a pediatra.

Nos casos de outros imunizantes, o índice de cobertura recomendável é de 95% – sendo que em 2021, a cobertura vacinal desses medicamentos na região não alcançou 80%. Nesse grupo estão imunizantes que preveinem contra poliomielite, hepatite A, difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, infecções causadas pelo Haemophilus influenzae B, meningite, otite, rotavírus,diarreia, sarampo, caxumba e rubéola.

PANDEMIA

A pandemia da Covid-19 pode ter impactado na baixa adesão da vacinação infantil, conforme esclarece a pediatra. “Os pais ficaram mais apreensivos para levar os pequenos até os postos de saúde por conta da pandemia, e com isso muitas doses deixaram de ser aplicadas durante o ano passado. Outro ponto é que algumas unidades de saúde também registraram desabastecimento de vacinas, e isso também prejudicou a imunização das crianças”, esclarece Patricia.

A Secretaria de Saúde do Estado afirmou que “as doses da vacina contra o sarampo (tríplice viral), tuberculose (BCG), poliomielite (VOP), HPV, pentavalente e Hepatite A estão permanentemente disponíveis nos postos, conforme o calendário nacional de vacinação, definido pelo Ministério da Saúde”, informou o órgão em nota.

A secretaria ainda reforçou a importância da vacinação infantil. “A imunização é fundamental para proteger a população contra diversas doenças. A atualização da caderneta e a adesão às campanhas auxiliam no aumento das coberturas vacinais e, consequentemente,da proteção. A conscientização dos pais e responsáveis sobre a importância da imunização de rotina, e não apenas em momento epidêmico ou pandêmico, como o atual, também é fundamental”, finaliza a nota.

Para tentar reverter o atual cenário no Grande ABC, as prefeituras de Santo André, São Bernardo e Diadema informaram que realizam periodicamente campanhas de imunização nos municípios para incentivar a vacinação das crianças, além de disponibilizar todas as vacinas nas unidades de saúde.





