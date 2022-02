Festa do BBB termina com Natália levando patada e beijo entre Jade e Paulo André

12/02/2022 | 10:10



Os fãs do casal Jadre podem celebrar: o beijo finalmente saiu! Na última sexta-feira, dia 11, foi dia de festa no BBB22 e os participantes aproveitaram até o sol raiar. Apesar de não ter nenhuma atração musical, além da abertura de DJ Alok, os brothers deram um show à parte. Começando por Jade Picon e PA que, após muito flerte e troca de olhares, foram para a cama da líder e protagonizaram cenas quentes no edredom.

No Twitter, os internautas comemoraram a pegação do casal, porém questionaram se o beijo só rolou por conta do que Larissa. Isso porque a participante da Casa de Vidro levou informações externas de que os pombinhos estavam demorando muito para se relacionar e se Jade não tomasse a iniciativa, Anitta estava de olho no boy.

Falando de Casa de Vidro, apesar da ideia inicial não deixar os confinados Larissa e Gustavo participarem da festa, Boninho mudou de ideia e mandou um cooler para os dois, que tiveram visão do que estava acontecendo no gramado. Os dois aproveitaram para colocar a fofoca em dia e até chamaram Brunna Gonçalves de planta. Inclusive, Gustavo não perdeu tempo mesmo e paquerou Larissa dizendo que já queria beijá-la. Eita!

Arthur Aguiar, por outro lado, admitiu que está cansado do jogo e doido para voltar para casa. Ué! Já Tiago Abravanel não aguentou as informações externas dos confinados na Casa de Vidro e entrou em desespero pela possibilidade de ter desapontado a família. Em um momento de bebedeira, o ator trouxe à tona mais uma vez a relação com o avó e falou do SBT:

- Com licença meu avô, mas a emissora que você trabalha agora não representa aquilo que que quero dizer.

E tem mais! Enquanto uns se divertiam, outros desabafavam. Natália levou Vinicius para o Quarto Grunge e contou que sua relação com Jessilane não está lá essas maravilhas após levar uma patada da sister.

- A Lina estava numa conversa que parecia muito séria, com a Jade. A Jessi me deu uma patadinha para eu não responder, contou Natália.

- Que patadinha?, quis saber Vyni.

- A gente foi tirar uma foto, coisa muito besta, e ela falou: Vem, Natália. Eu estava dançando com você, o Tiago [Abravanel] , a Brunna [Gonçalves] e eu estava curtindo. Ela falou: Vem. Falei: Peraí. E na hora que fui ela estava com o Lucas tirando foto. Falei: Já estão tirando? E ela falou: Te chamei e você não veio. Eu falei: Não tem que ser na hora que você quer. E ela falou assim: Então, não precisa vir mais. Falei: Tudo bem. E voltei para a pista. Não fiquei com raiva e voltei para a pista. Ela veio falar comigo e falei: Não quero brigar e está tudo bem. Não quero ficar insistindo para as pessoas ficarem perto de mim porque ela foi muito grossa comigo, contou.