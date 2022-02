Redação

Do Rota de Férias



11/02/2022 | 07:55



Quem pretende passar o Carnaval na região centro-oeste encontra muito o que fazer em Bonito (MS). A cidade não vai realizar festa de rua no período, em razão da pandemia. Portanto, é indicada para famílias, casais e grupos de amigos que desejam embarcar em um roteiro com paisagens exuberantes, incluindo cachoeiras, gruta, rios e poços de águas cristalinas.

A agência Acqua Studio de Viagens preparou uma lista com cinco passeios imperdíveis pelo destino sul-mato-grossense. Confira!

O que fazer em Bonito no Carnaval

Nascente Azul

Complexo de ecoturismo com estrutura completa de lazer e respeito à natureza, a Nascente Azul oferece atrativos como flutuação, mergulho e circuito de aventura sobre a água. Além disso, o local se destaca por ter o único museu subaquático do mundo em um ambiente de água doce. Instalado em um lago com cerca de 4 mil m², 4 metros de profundidade e águas correntes vindas direto da nascente, a atração conta com estátuas submersas que tratam de temas como a sustentabilidade e preservação ambiental.

Recanto Ecológico Rio da Prata

O Recanto Ecológico Rio da Prata é palco de uma das mais belas flutuações da região. A atividade dura, em média, quatro horas. Ela tem 2.200 metros de descida, além de acesso a nascentes e mais de 70 espécies de peixes e animais locais.

Outra opção de atividade para entrar em contato com a biodiversidade da região é o passeio a cavalo. A aventura oferece a oportunidade de contemplar a natureza, aprender sobre a vida do homem do campo, conhecer as práticas de pecuária aplicadas na fazenda, além de avistar animais como tatus, veados, tamanduás, emas, seriemas, tucanos e araras.

Refúgio da Barra

Com tons diversos do verde-esmeralda, Barra do Rio Sucuri é considerado um dos três rios mais cristalinos do mundo e o mais transparente do Brasil. Não à toa, é um dos mais buscados para flutuação e mergulho em Bonito.

O lugar recebeu este nome por estar no encontro dos rios Sucuri e Formoso e possui visibilidade superior a 17 metros, proporcionando a observação de enormes jardins subaquáticos e de uma grande diversidade de peixes.

Parque Ecológico Rio Formoso

A apenas sete quilômetros do centro de Bonito, é um dos lugares de mais fácil acesso para quem busca atividades como boia cross e mergulho nas águas transparentes do Rio Formoso. Também possui cavalgadas e trilhas que percorrem os arredores do rio, passando por quedas d’água. O local também tem estrutura para caiaque, stand up paddle e tirolesa.

Praia da Figueira

Situada a 16 quilômetros do centro de Bonito, a Praia da Figueira tem água doce e temperatura em torno dos 25 graus o ano inteiro, o que atrai muitas famílias com crianças. A lagoa cristalina de água corrente, com mais de 60 mil m², é ideal para nadar, mergulhar e praticar atividades como flutuação, caiaque, pedalinho e tirolesa. O espaço ainda conta com quiosques dentro d’água e estrutura com bangalô, redário, restaurante, bar, lanchonete e playground.

