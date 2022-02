Reino Unido: PIB (preliminar) cresce 1% no 4º trimestre ante trimestre anterior

11/02/2022 | 07:12



O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 1% no quarto trimestre ante o terceiro trimestre de 2021, segundo dados preliminares divulgados nesta sexta-feira, 11, pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) do país. O resultado ficou um pouco abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta de 1,1% no período. Na comparação anual, o PIB britânico teve expansão de 6,5% entre outubro e dezembro. Neste caso, o consenso de analistas era de aumento menor, de 6,3%. Em todo o ano de 2021, o PIB do Reino Unido avançou 7,5%, após sofrer queda de 9,4% em 2020 em meio aos efeitos da pandemia de covid-19, informou o ONS.