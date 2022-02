BC da Índia (RBI) deixa taxa básica de juros inalterada em 4%

10/02/2022 | 07:09



Nova Délhi, 10/02/2022 - O banco central da Índia (RBI, na sigla em inglês) manteve a taxa básica de juros do país em 4,0%, para estimular a economia em meio à recuperação dos efeitos da pandemia de covid-19. O RBI também deixou inalterada a taxa de recompra (repo) reversa em 3,35%.

Todos os sete economistas ouvidos pelo The Wall Street Journal esperavam a manutenção da taxa básica em 4,0%, mas cinco projetavam aumento na taxa de repo reversa.

O presidente do RBI, Shaktikanta Das, afirmou que a continuidade do estímulo da política monetária é necessária para uma recuperação durável e ampla em meio às incertezas sobre a variante Ômicron da covid-19, especialmente com a expectativa de arrefecimento da inflação no curto prazo. Fonte: Dow Jones Newswires.