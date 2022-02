Cultura de cancelamento no trabalho

Do Diário do Grande ABC



Nos últimos meses ficou bem popular a utilização do termo ‘cancelar’ uma pessoa nas redes sociais por algum comportamento considerado inadequado para a sociedade. A notícia é que esse comportamento já faz parte do mundo corporativo. Mas, afinal de contas, o que seria cancelar colaborador ou colega de trabalho? O termo é o ato de banir, excluir a pessoa das conversas e atividades da empresa. Muitas vezes, quando sofrem essa exclusão na equipe, essas pessoas se sentem desmotivadas e desiludidas com o ambiente de trabalho, baixando sua produtividade e senso de pertencimento com a empresa. Quem pratica a ação de cancelar não tem ideia do tamanho do dano que pode causar em seu colega de trabalho e para a empresa. O que parece ser comportamento inocente para quem o pratica, gera impactos imensuráveis para quem sofre, sendo o maior deles emocional, causando sentimento de rejeição, insegurança, medo, tristeza, entre outros.



Um dos maiores índices de afastamento do trabalho é a saúde mental, por isso, é muito importante adotar protocolos e treinamentos que minimizem conflitos de relacionamento e comunicação, pois se perdem grandes talentos por situações que poderiam ter sido evitadas com regras claras, bom direcionamento e, com certeza, boa liderança para se antecipar a qualquer situação negativa. Fortaleça a carta de valores, constantemente, pois isso mostra o quanto a companhia presa pelos colaboradores e, assim, consegue nivelar a expectativa de todos. Outro ponto a ser abordado é o fato de a cultura do cancelamento não ser problema exclusivo de escritórios físicos. Uma vez que a comunicação é um dos maiores desafios da equipe em trabalho remoto, ser cancelado prejudica ainda mais o resultado, pois estão ‘excluídas’ de muitas informações e acontecimentos da empresa.



Mas o que fazer para resolver essa situação: 1° – entenda qual foi o comportamento ou o que foi falado que ‘feriu’ ou quebrou as regras do ambiente; 2° – busque as pessoas responsáveis por iniciar o processo de cancelamento. Sempre começa com uma ou duas pessoas. Tenha bate-papo sincero e esteja aberto a ouvir; 3° – saiba analisar e refletir sobre o que aconteceu, o quanto tudo isso está impactando no resultado da empresa e produtividade de todos envolvidos; 4° – busque entender e estabelecer os valores da empresa, quais regras existem para guiar os comportamentos das pessoas; 5° – não finja que as coisas estão normais, resolva o quanto antes.



Não vamos aceitar esse comportamento como normal. Que antes de pensar em cancelar alguém seja utilizado a boa e velha conversa para entender o outro lado. Que possamos ter mais empatia e menos julgamentos ou críticas.



Priscila Guskuma é especialista em estratégias de negócios.



PALAVRA DO LEITOR

Mário Covas

O governador Doria abandonou o hospital estadual (Único mamógrafo do Hospital Mário Covas está sem funcionar há uma semana). Vários equipamentos estão quebrados faz tempo. Não manda arrumar ou não compra outros para repor. Lamentável! Tem médicos ótimos, mas sem muito recursos hoje em dia.

Sandra Assis

Manifestação

Complementando o que foi exposto pela leitora Izabel Avallone (Invasão, dia 8), e que circulou em vários apps, sobre a invasão de vereador em igreja em Curitiba, esse senhor falava em preconceito racial para justificar seu ato como legítimo, a fim de se manifestar politicamente. A dúvida do povo para esse tipo de atitude é saber de qual lado está a polícia e as Forças Armadas para esse tipo de protesto, pois a função deles é manter a ordem e a segurança da Nação. Não importa qual o tipo de ideologia, se é por política, credo ou religião. Os direitos constituídos por lei estão acima de tudo. Porém, se não houver ordem, jamais chegaremos ao progresso. Esse é o ‘caminho’ mais curto para chegarmos à velha política do quanto ‘pior, melhor’.

Sérgio Antônio Ambrósio

Mauá



Vida insurreta

Por que o homem se insurge contra a vida? O que leva o ser humano a contrariar sua vida? A vida é dádiva divina, é protoplasma de Deus. A vida se instala no ser humano somente quando todos os órgãos e sistemas estejam em condições de suportá-la. Todos procedimentos e atividades advêm do incentivo inteligente da vida. Gozar da vida é atuar e proceder em conformidade com os objetivos espirituais, isso é, é agir sob os impulsos do Criador, de Deus, através da consciência. Espiritualizado é o indivíduo que age com a consciência diante de seus atos e procedimentos. O homem não aperfeiçoado, isso é, espiritualizado, nem sempre antepõe a consciência diante de seus atos e procedimentos. A consciência é espécie de materialização do espírito nas atividades vitais. Aperfeiçoar-se é despertar e ativar a consciência por intermédio da religião. O espírito é puro, portanto, impoluto. Indubitavelmente, o ser humano precisa se aperfeiçoar.

Bilac de Almeida Bianco

São Caetano



Marcelo Oliveira

Faça silêncio, o nosso prefeito está ‘lascando’ a população mauaense! Enquanto ele participa de festas, com secretários e vereadores aliados, a população fica sem resposta! 1 – por que a Suzantur vai pagar 50% a menos de ISS (Imposto Sobre Serviços)? 2 – o prefeito não esclareceu sobre aquele senhor que esperou 40 minutos no Centro de Mauá pela unidade do Samu (Serviço Atendimento Móvel de Urgência) e faleceu. 3 – todos devem também se lembrar do outro senhor que caiu no córrego, foi liberado e faleceu em casa. 4 – tem bairros que falta zeladoria, com mato alto, e sobram buracos. 5 – o atendimento nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) só piorou, consulta médica com especialista, mais exames, é alvo de muitas reclamações. 6 – vazamentos e falta de água são outros grandes problemas sem solução. 7 – quem precisa usar, diariamente, o transporte público de Mauá não conta boas histórias! Cumpra o que prometeu em campanha eleitoral de 2020, digníssimo!

Paulo Rogério

