Duda Reis assume namoro com André Luiz Frambach

06/02/2022 | 09:10



Novo casal na área! Duda Reis e o ator, André Luiz Frambach, assumiram o namoro no último sábado, dia 05, através das redes sociais.

No Instagram, os pombinhos postaram cliques românticos e trocaram fofas declarações.

Depois de 5 anos de amizade, estamos aqui e de uma forma diferente, escreveu André Luiz.

Duda postou uma foto agarradinha com o amado e apenas escreveu:

Abrigo.

Vale pontuar que o ator estava solteiro desde junho de 2021, quando chegou ao fim o seu namoro de pouco mais de dois anos com a atriz Rayssa Bratillieri, André também teve um breve affair com Larissa Manoela.

Já Duda estava solteira desde agosto de 2021, quando chegou ao fim o relacionamento de poucos meses com o empresário Bruno Rudge. Antes, a modelo se envolveu com Gui Araújo e foi noiva do funkeiro Nego do Borel.

Felicidades ao casal!