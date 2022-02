Turquia: presidente Erdogan é diagnosticado com coronavírus

05/02/2022 | 10:53



O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, informou, neste sábado, que foi diagnosticado com o coronavírus.

"Hoje, minha esposa e eu testamos positivo para covid-19 com sintomas leves. Felizmente, estamos experimentando pequenos sintomas que descobrimos ser da variante Ômicron", escreveu ele no Twitter. "Estamos de plantão. Continuaremos trabalhando em casa. Aguardamos suas orações.", acrescentou.

Erdogan, de 67 anos, enviou a mensagem depois de aparecer por videoconferência em uma cerimônia de abertura de um túnel de Istambul, tendo cancelado sua aparição presencial, alegando mau tempo. O presidente não mostrou sinais de doença durante a transmissão.

A Turquia registrou níveis recordes de casos nos últimos dias, com 111.157 diagnósticos de covid-19 relatados pelo Ministério da Saúde ontem. No final de dezembro, os casos diários eram de cerca de 20 mil. O país também tem tido um alto número de mortes em decorrência do vírus, com 248 registro na sexta-feira, maior nível desde outubro. Fonte: Associated Press.