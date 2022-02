S.Bernardo repassa a gestão do 1º de Maio

Arthur Gandini

Do Diário do Grande ABC



01/02/2022 | 04:14



A Prefeitura de São Bernardo confirmou o São Bernardo Futebol Clube como novo gestor do Estádio 1º de Maio. O time de futebol já havia administrado o local por mais de uma década. O Paço assumiu o estádio após o fim da vigência de contrato, em 2019. O Diário Oficial do Município informou, em 29 de janeiro, que o time foi vencedor do certame responsável pela concessão. Foi o único interessado a apresentar proposta para gerir a praça esportiva.

O contrato tem validade de dez anos, prorrogável por mais cinco anos. Foi acordado o valor de R$ 719.433, a ser pago pelo concessionário. O Paço estima economia mensal de R$ 40 mil com a terceirização do local. O licitante deve arcar com os tributos, taxas, encargos e demais custos de qualquer natureza.

A reunião de abertura de envelopes ocorreu em 29 de dezembro do ano passado e somente o Tigre entregou os documentos de habilitação. Pelo clube, quem participou e assinou foi o sócio-administrador Ricardo Van Haandel Graziano, filho de Roberto Graziano, dono da Magnum, empresa que é proprietária do São Bernardo FC.

O Diário Oficial não informou quando irá ocorrer a mudança de gestão. Contudo, o time de futebol tinha assumido, há algumas semanas, de maneira extraoficial, a administração. Foi responsável financeiramente e por meio de funcionários pela reforma do gramado, assim como por outras intervenções.

Questionados pelo Diário, a Prefeitura e o São Bernardo FC não se manifestaram sobre a mudança na gestão. Em nota, a Prefeitura comentou “que só vai se posicionar sobre o assunto quando receber todas as documentações necessárias para a conclusão da concessão”. Já o clube apenas disse que prefere não se manifestar a respeito.

A empresa World Sports foi contratada para realizar o processo de recuperação do campo. As obras contemplaram adubação, corte vertical, reinstalação das traves, cobertura e aeração e controle de ervas daninhas no gramado.