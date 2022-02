Netuno visita Verdão em último jogo pré-Mundial

Dérek BittencourtNetuno visita Verdão em último jogo pré-Mundial Água Santa tenta primeiros pontos no Paulistão diante do Palmeiras, que viaja amanhã ao Catar



01/02/2022 | 00:01



O Água Santa é o último adversário do Palmeiras antes de o Verdão embarcar para a disputa do Mundial de Clubes. A partir das 19h, as equipes se enfrentam no Allianz Parque, pela terceira rodada do Paulistão, em condições distintas: enquanto o Alviverde ainda não perdeu e, invariavelmente está com a cabeça no Catar, o Netuno ainda tenta somar o primeiro ponto no Estadual.

Com duas derrotas nos dois primeiros compromissos (frente a São Bernardo FC e Ferroviária), o Água Santa vem agradando ao técnico Sérgio Guedes, que, no entanto, espera que as atuações se transformem em eficiência ofensiva e bola na rede. “O time tem jogado bem. A gente espera boa performance, cabeça boa para jogar, saber lidar com este momento. Queremos construir isso: que nada de fora interfira nas nossas convicções, na maneira que a gente acha que o futebol precisa ser feito”, destacou o treinador.

“O resultado de derrota é horrível, mas a competição é assim, equilibrada. Tem muita similaridade. Temos bom time, que tem jogado bem e que tem como meta principal terminar essas boas atuações com o resultado positivo. Então confiança e expectativa são sempre boas. Nada é impossível de acontecer. No futebol tudo é possível. Poderíamos ter seis pontos, mas não temos. Então vamos trabalhar pelos primeiros três, independentemente de quem venha como adversário”, continuou o comandante diademense, que não poderá contar com o meia Luan Dias no restante do campeonato: o camisa 10 sofreu lesão na fíbula da perna esquerda; a função de armar fica sob responsabilidade de Matheus Oliveira.

Do outro lado, é possível que Abel Ferreira utilize o time titular – exceção feita a Weverton, que está com a Seleção Brasileira, e será substituído por Marcelo Lomba. Nas duas últimas partidas, o treinador havia rodado o time e os reservas levaram as oportunidades a sério. “Nós temos tratado cada jogo como uma final para nos prepararmos e darmos continuidade aos nossos principais objetivos”, disse Wesley, um dos reservas que aproveitaram a chance dada a Abel Ferreira em São Bernardo FC. Foi do jovem atacante o gol de pênalti que garantiu o empate ao Palmeiras.