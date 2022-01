São Bernardo recebe pela sétima vez evento Reis e Rainhas do Drible

Dérek Bittencourt



O Ginásio Poliesportivo de São Bernardo será palco pela sétima vez de um dos eventos mais aguardados pelos fãs de futsal: o Reis e Rainhas do Drible, que tem como principal nome o ex-jogador Falcão. A partida está marcada para as 10h de amanhã e a entrada vale um quilo de alimento.

Além do ex-camisa 12, o evento reunirá craques do freestyle, como Diego Oliveira e Adonias Fonseca, Natalia Guitler, campeã mundial de futvôlei e primeira mulher campeã mundial de futmesa, e Gabi Zanotti, camisa 10 do Corinthians. Os dois goleiros também foram definidos: Lucas Oliveira, do Corinthians, e Gian Wolverine, do Praia Clube e com passagem pela Seleção Brasileira.

“Jogar o Reis e Rainhas do Drible é sempre muito divertido. A equipe adversária deste ano não está fácil de ser enfrentada. Tem o Adonias, que foi o último Rei do Drible no evento, Leozinho um craque, melhor jovem jogador do mundo, e Gabi, que é uma craque nos campos, além do Lucas e do Weslley. Mas, posso garantir que meu time vem com tudo também. Com certeza será uma excelente disputa”, destaca Falcão.

“A sétima edição do Reis e Rainhas do Drible é uma mostra do sucesso deste evento em São Bernardo, bem como da prioridade dada ao esporte na cidade. O evento neste ano ganha destaque maior, porque, além de grandes nomes das modalidades envolvidas, tem a volta do público, ainda que com capacidade reduzida (70%)”, sustenta o secretário de Esportes e Lazer de São Bernardo, Alex Mognon.

No jogo, os dribles (como caneta, meia-lua e chapéu) valem mais pontos do que os gols. A partida é realizada em quadra especialmente desenhada e com regras adaptadas para facilitar a apresentação dos dribles. O formato é 4x4, com três jogadores na linha e um goleiro, em dois tempos de dez minutos.