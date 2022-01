S.Bernardo FC pega o Palmeiras, adversário que nunca superou

Dérek Bittencourt



29/01/2022 | 00:01



Se na primeira rodada do Campeonato Paulista o São Bernardo FC manteve a freguesia frente ao Água Santa, para o qual nunca perdeu, hoje terá pela frente uma situação oposta, ou seja, medirá forças com adversário que jamais venceu. A partir das 16h, o Tigre recebe o Palmeiras, no Estádio 1º de Maio, tentando dar fim a esse jejum negativo. Nos seis encontros anteriores, o Verdão levou a melhor em todos: seis vitórias. Isso não bastasse, a equipe do Grande ABC sofreu 12 gols alviverdes e não marcou um sequer. Na única vez que se enfrentaram na Vila Euclides, triunfo palmeirense por 1 a 0. Neste reencontro, porém, a ideia dos são-bernardenses é quebrar o tabu.

“Acredito que teremos um apoio muito grande do nosso torcedor. E precisamos desse apoio. Estou muito motivado de jogar na nossa casa. E os torcedores podem ter certeza que entrega e raça não vão faltar em campo”, destacou o zagueiro Joilson. “Sabemos que o Palmeiras é uma das grandes equipes do futebol brasileiro hoje e todos os jogadores querem estar em um jogo como esse. Respeitamos o momento que eles estão, mas nós também temos os nossos objetivos no campeonato. Vamos jogar querendo somar pontos, que serão muito importantes lá na frente para o que queremos na competição”, emendou o defensor.

O técnico Márcio Zanardi deverá manter o time que venceu o Água Santa na estreia, com Silvinho, Moccelin, João Carlos e Davó no ataque.

Já do lado verde do embate, a expectativa é a de que o técnico Abel Ferreira siga rodando o grupo, pensando no Mundial de Clubes, para o qual todo o elenco viaja na quarta-feira. Sem falsa modéstia, o comandante português disse após a vitória sobre a Ponte Preta que o Verdão é favorito contra os pequenos no Paulistão. “Neste tipo de jogos, temos que assumir que somos melhores do que nossos adversários. Temos de estar preparados, qualquer adversário vai estar supermotivado, vão querer ganhar custe o que custar.”

INGRESSOS

A venda dos bilhetes ocorre hoje, no estádio, das 10h às 13h. Os aurinegros devem utilizar a bilheteria do portão 2, enquanto os palmeirenses, a bilheteria do portão 4.