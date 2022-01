Cachorrão acerta com experiente volante Alê, 36 anos

Dérek Bittencourt



28/01/2022 | 00:01



O EC São Bernardo oficializou ontem a contratação de seu principal reforço para a disputa do Campeonato Paulista da Série A-3. Campeão da Copa Libertadores e do Campeonato Paulista de 2005, ambos com a camisa do São Paulo – e só não esteve na conquista do Mundial de Clubes por ter sido cortado da relação final do técnico Paulo Autuori –, o volante Alê, 36 anos, vai comandar o meio-de-campo do Cachorrão, em busca do acesso de volta à Série A-2.

Além de fazer história no Tricolor, Alê já desfilou suas habilidade e raça em diversas outras camisas: Juventus, Botafogo-RJ, Cerezo Osaka-JAP, Santo André (no qual foi vice-campeão paulista de 2010, com direito a gol na final contra o Santos), Atlético-MG, Athletico-PR, Guaratinguetá, XV de Piracicaba, Avaí-SC, Rio Claro, Boa Esporte-MG, São Bento, Portuguesa, Sertãozinho, Noroeste e Atibaia, este último pelo qual disputou a Série A-2 de 2021.

“É a oportunidade de fazer história em mais um clube. Chego muito motivado para disputar o torneio, no qual temos uma equipe com qualidade e vamos buscar o objetivo do acesso. Podem esperar um atleta competitivo e aguerrido dentro de campo”, projetou Alê. “Acredito que fora dos gramados tenho muito a somar pela experiência, além de dentro de campo conhecer os atalhos, como costumo dizer. Para a Série A-3, temos que procurar conversar bastante e se atentar aos detalhes das partidas porque isso vem fazendo diferença”, completou.

A estreia do EC São Bernardo pela Série A-3 estadual será no domingo, às 10h, contra a Matonense. O Cachorrão, do técnico Renato Peixe, trouxe oito reforços além de Alê: o zagueiro Vinicius, o lateral-esquerdo Jackson, o volante Uinatan, os meias Christopher e Gabriel Rato, e os atacantes Bessa, Johnny e Jonas. Os demais atletas são remanescentes da temporada 2021.