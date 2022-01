Judi Dench sofre acidente em casa e pede ajuda ao papagaio: Tive uma queda assustadora

27/01/2022 | 14:10



Judi Dench, atriz vencedora do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante com Shakespeare Apaixonado, revela que sofreu uma queda assustadora e tentou pedir ajuda ao seu papagaio. Aos 87 anos de idade, a artista explicou em entrevista à revista Saga que sofreu um acidente em casa onde ficou impossibilitada de se levantar do chão por longos 30 minutos. No entanto, a ave, batizada de Sweetheart, não foi capaz de dar o auxílio necessário.

- Eu tive uma queda assustadora não muito tempo atrás. Eu tropecei no tapete, e não havia ninguém na casa e eu estava deitada no chão incapaz de me levantar por meia hora. Eu tenho um papagaio maravilhoso que ficava dizendo: O que você está fazendo? O que você está fazendo? É nessa hora que você precisa de um papagaio muito conveniente que ligue para alguém, mas ele não ligou.

Felizmente, após passar um tempo imóvel, a atriz conseguiu se recuperar.

- Depois de meia hora, acabei de me levantar.

Ao ser questionada se considera instalar um botão de emergência em sua casa, a artista nega a possibilidade.

- Não, não, não. Nada desse jeito. É apenas algo com o qual você tem que viver. Mas você quer ser independente e é muito, muito difícil.

Morando sozinha e sem o papagaio para a ajudar quando precisa, a artista explica que tem com quem contar na ocorrência de outros casos como este. Judi mora perto da filha Finty e do neto Sam, além do parceiro David Mills, que também reside nas proximidades.