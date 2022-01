Auricchio anuncia abono a profissionais de educação

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



27/01/2022 | 08:02



Prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB) vai retomar o pagamento de abono salarial para os profissionais de educação neste ano. A administração debate os ajustes finais na tabela que deverá ser apreciada pela Câmara já no próximo mês.

Conforme o Palácio da Cerâmica, o benefício deverá ser repassado a todos os 4.000 profissionais que atuam na rede de educação municipal A administração tucana avalia que os valores pagos serão de R$ 275 a R$ 1.000 ­ dependendo da função e das horas trabalhadas ­ e serão pagas em 12 parcelas, a partir do momento do aval do projeto pelo Poder Legislativo.

A gestão Auricchio calcula que o impacto financeiro total deverá ser de R$ 26 milhões, que já estão reservados para esta finalidade. Durante o ano de 2021, enquanto esteve governando interinamente o município, o presidente da Câmara, Tite Campanella (Cidadania), em meio à pandemia de Covid-19, se amparou na Lei Complementar 173, que versa sobre vedar aumento com gasto pessoal, para não conceder o benefício.

"O pagamento do abono é muito mais do que uma tradição. É um justo reconhecimento ao trabalho dos 4.000 profissionais da educação, que se dedicam a cuidar e a ensinar nossas crianças e adolescentes, contribuindo com o futuro de São Caetano. Profissional valorizado é profissional motivado, e tenho a certeza de que isso trará resultados muito positivos nesta volta às aulas, com ganhos no processo de ensino-aprendizagem", declarou o prefeito Auricchio ao Diário.

Para calcular o valor que seria repassado ao profissional de educação, a Prefeitura de São Caetano levou em consideração a recomposição da inflação dos valores que foram praticados em 2020, último ano em que a administração repassou o abono. À época, o Palácio da Cerâmica repassou R$ 250 até R$ 1.000 para o servidor de educação.

A administração de São Caetano tem olhado pelos profissionais de educação nos últimos anos. A gestão já demonstrou intenção de implementar plano de carreira para os funcionários do setor, por exemplo. Para isso, previu a possibilidade para que os educadores cumpram parte da jornada de trabalho fora da sala de aula visando atividades extraclasse, que a gestão julga ser essencial para a elaboração de tarefas, planejamento e aperfeiçoamento profissional. Havia também a possibilidade de realização de concurso público para a contratação de mais profissionais da área ainda neste ano.

CONVÊNIO MÉDICO

A Prefeitura também avalia abrir licitação para contratar nova empresa de convênio médico para os servidores. Segundo o prefeito José Auricchio Júnior, a ideia é a elaboração de edital já nos próximos dias. Atual prestadora de serviços, a Medical Health é alvo de diversas reclamações por parte dos servidores. Ao todo, o Executivo mantém aproximadamente 8.000 funcionários.