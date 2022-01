Artigo: os três destinos de intercâmbio mais cobiçados em 2022

Opinião

27/01/2022



Por Danilo Veloso*

Quais são os melhores destinos de intercâmbio em 2022? Essa é uma pergunta muito subjetiva, já que cada país possui seus atrativos, valores e oportunidades de estudo e trabalho, que serão mais recomendados para cada tipo de perfil. Dentre tantas opções, algumas nações vêm se destacando nas preferências dos brasileiros para esse ano.

A grande maioria dos países já está com suas fronteiras abertas para estrangeiros – mediante, claro, requisitos e predeterminações devido à pandemia, por exemplo, o comprovante de vacinação. Embora muitos jovens tenham adiado seus planos de viajar durante o isolamento social, 82% ainda possuem interesse e, pretendem realizá-lo em breve, segundo a Pesquisa Belta 2021. Então, vamos aos destinos mais desejados.

Destinos de intercâmbio mais cobiçados em 2022

1. Canadá

Dentre os países que estão mais em alta neste ano, o Canadá é, sem dúvidas, um dos favoritos. Há anos na mira dos planos dos estudantes brasileiros, o país é feito por imigrantes e valoriza muito os que têm algo a agregar para o seu crescimento econômico e social. Muitos escolhem a região para estudar em níveis superiores, com a possibilidade de optar por programas que conciliam estudo e trabalho. Além disso, há regiões onde além do inglês, o aluno também pode aprender francês. Somado a toda essa receptividade, o local é lindo e reserva paisagens de tirar o fôlego para os amantes da natureza.

2. Irlanda

A Irlanda é outro destino que vem ganhando cada vez mais popularidade dentre os brasileiros. O país oferece oportunidades variadas de trabalho a qualquer programa de curso, seja ele superior ou não. É famoso por sua receptividade e acolhimento aos estrangeiros e, por estar localizado na União Europeia, permite que os estudantes possam conhecer diversos países além da Ilha Esmeralda – criando uma experiência ainda melhor de intercâmbio.

3. Emirados Árabes

Outra região ainda pouco explorada pelos brasileiros é Dubai, nos Emirados Árabes. Por mais que o país seja conhecido como um destino caro e com um alto custo de vida, a realidade de fazer um intercâmbio no local é completamente oposta. Existem pacotes muito acessíveis aos interessados, com oportunidades trabalho para que possam se sustentar e, ainda, recuperar o dinheiro gasto com a viagem. O processo de visto é simplificado e não há a necessidade de comprovação financeira, características que facilitam e otimizam o processo. E o melhor de tudo é que brasileiros são muito bem aceitos por lá. A recusa de vistos é praticamente zero.

Cada uma dessas regiões possui suas vantagens e desvantagens para se fazer um intercâmbio. Seja qual for o escolhido, a pesquisa sobre o local e o planejamento minucioso são os principais cuidados que todo intercambista deve ter. Aqueles que desejam estudar no exterior devem estar muito preparados e saber exatamente o que pretendem conseguir com o intercâmbio – se buscam apenas uma experiência de turismo, possibilidades de adquirir a fluência em outra língua ou crescimento profissional.

O planejamento deve ser completo, não somente sobre o destino, mas também sobre o seu custo de vida. Em um exemplo prático, se você deseja optar por um programa de estudo e trabalho, mas não possui um inglês avançado, países como o Canadá não são recomendados. Afinal, eles exigirão um bom conhecimento do idioma local como requisito para a grande maioria dos processos seletivos.

Todo preparo é fundamental, principalmente em cenários incertos como o que estamos vivendo na pandemia. É importante verificar as regras de entrada do país desejado, qual o custo de vida local, e se planejar financeiramente para levar consigo um pouco mais de dinheiro do que o pedido para a sua viagem. Mas, acima de tudo, se preparar psicologicamente para possíveis novos lockdowns e mudanças de rotina durante a estadia.

Para ajudá-lo nesse processo, a consultoria de um especialista é sempre muito bem-vinda. Afinal, ele terá a expertise necessária não apenas para montar um planejamento de qualidade, mas para ajudar a escolher o melhor destino com base em seu perfil, em suas preferências e necessidades. Com esse conjunto de cuidados, sua experiência internacional certamente será excepcional.

*Danilo Veloso é diretor comercial da SEDA College. Formado em administração de empresas, trabalhou por seis anos como camelô até conquistar uma vaga na área de cartão de crédito e conciliação bancária em uma companhia aérea. Após três anos no cargo, deixou a posição para estudar inglês na Irlanda (um dos destinos de intercâmbio mais cobiçados em 2022), onde começou a trabalhar em agências de intercâmbio.