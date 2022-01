Douglas Silva conquista a liderança e Rodrigo é o anjo; confira tudo que rolou no BBB22

22/01/2022 | 00:10



Douglas Silva e Rodrigo ganharam a primeira prova do líder e anjo do BBB22. No entanto, para consagrar quem ocuparia cada posição, os brothers tiveram que passar por uma segunda etapa do desafio.

No programa ao vivo, a dupla teve que escolher entre seis chaves. Quem escolhesse a certa, e conseguisse ligar o carro, levava a liderança. O segundo lugar ganharia dez mil reais e o anjo autoimune.

Após a quarta tentativa, Douglas virou a chave três e se consagrou como o primeiro líder da edição.

Já o anjo teve que escolher quem levaria para o mostro. E a decisão foi Eliezer e Naiara.

Eita!