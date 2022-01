Com Covid-19 pela terceira vez, Luciano Szafir desabafa nas redes sociais: - Não sei em que momento foi

21/01/2022 | 09:10



Luciano Szafir usou as redes sociais para fazer um desabafo após testar positivo para Covid-19 pela terceira vez. No vídeo, o ator tranquiliza os fãs, e afirma que, dessa vez, não apresentou nenhum sintoma.

- Estou fazendo esse vídeo para desmistificar qualquer coisa, esclarecer... Realmente, eu peguei covid novamente. Ômicron (variante do vírus) pega muito rápido... Não sei em que momento foi, eu praticamente quase não saio. Quando eu saio, eu tô de máscara, álcool em gel o tempo todo. Literalmente, não sei.

E continua:

- Mas eu quero falar que eu tô sem sintomas. Tive uma leve dor de cabeça, foi só isso... Logo logo eu já vou testar negativo com certeza! Beijo no coração de vocês e muito obrigado.

Luciano pegou Covid-19 pela primeira vez em fevereiro de 2021. Na época, ele ficou praticamente assintomático e apenas cumpriu o período e quarentena. Cerca de quatro meses depois, ele foi diagnosticado novamente, mas, dessa vez, a doença se desenvolveu para um caso mais grave e o ator precisou ficar internado por mais de um mês.

Ao sair do hospital e receber a liberação médica, Luciano tomou as duas doses da vacina contra Covid-19 - o que contribuiu para que ele não desenvolvesse sintomas nesta terceira vez com o vírus.

Na legenda, ele reforçou:

Obrigado pelo carinho! Vacina sim.