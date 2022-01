Língua afiada! Natália fala do estrelato de Viny e diz que seria sonho tirar imunidade de Bárbara

20/01/2022 | 08:10



Parece que a Natália não entrou no BBB22 para ficar de brincadeira. Na madrugada desta quinta-feira, dia 20, a sister mostrou as garrinhas em uma conversa com Lucas no gramado.

Em um trecho do papo, a designer de unhas fala que Viny tem se dado bem como todos da casa - transitando entre camarote e pipoca.

- O Vinícius, ele é de todo mundo, diz.

- Ele é uma estrela, completa Lucas.

E Natália rebate:

- Vamos ver até onde esse estrelato leva.

Segundo a sister, uma pessoa que é amiga de todos é menos confiável. E ainda aproveitou para reforçar que pretende falar com o rapaz sobre sua postura na prova de resistência, já que eles eram uma das duplas e perderam.

Imunidade de Bárbara

Falando da prova, parece que Natália também não curtiu muito o resultado. Como Lucas também não é muito fã de Bárbara, os dois continuaram a conversa falando sobre como a sister teria ficado esnobe após a vitória com Laís.

Os rumores na casa é de que o Big Fone poderia tocar durante a madrugada, por isso, Lucas brincou:

- Já pensou se o comando do Big Fone fosse tire a imunidade de alguém?

Natália ri e responde:

- Meu sonho!

Experiência sexual inusitada de Eliezer

Em outro ponto da casa, Eliezer divertia os brothers ao contar sobre experiência de sexo a três. Segundo o rapaz, tudo começou quando ele conheceu uma mulher muito bonita em um aplicativo de namoro.

Eliezer teria ficado tão caidinho pela moça, que fez questão de a convidá-la para um quarto de hotel logo de cara. O problema? Bom, quando ele chegou lá, a pretendente estava acompanhada do marido - e o casal era adepto ao poliamor. A informação estava presente no perfil da mulher, mas acabou passando despercebido.

Ao som de muitas risadas, Eliezer disse que nem conhecia o termo e foi logo procurando na Internet para tentar entender do que se tratava.

Ele concordou em ter relações apenas com a mulher, enquanto o marido assistia. E conta:

- Ele dava ordem para a mina dele fazer coisas comigo. Faz isso, aumenta, diminui, troca de posição.

No entanto, quando o homem pediu para que Eliezer tirasse o preservativo, ele se negou e decidiu ir embora. Acontece que o quarto estava trancado, e o casal continuou o ato e não o deixava sair.

- Cara, eu tava doido pra ir embora. Comecei a ficar desesperado, com medo mesmo. Achei que eles tinham me drogado para tentar fazer alguma coisa comigo.

Até que uma criança apareceu no quarto, e o casal acabou deixando o brother ir embora.